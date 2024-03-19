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В Бишкеке прошел ифтар с известным поваром Бураком Оздемиром

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел благотворительный праздничный ифтар с участием всемирно известного повара из Турции Бурака Оздемира. Мероприятие, напомним, прошло в рамках проекта "Шатер Рамазана" и было организовано журналом "Умма".

Праздничный ужин посетили около 700 гостей, среди которых были депутаты Жогорку Кенеша, общественные деятели, представители СМИ и так далее.

Главным героем вечера стал сам Бурак Оздемир, который с фирменной улыбкой выступал перед участниками торжества. Он лично продемонстрировал гостям баранье мясо, которое было приготовлено по особым рецептам турецкой кухни.

Атмосфера в зале была наполнена радостью и уютом, праздничные же украшения и ароматы традиционных блюд Турции только дополняли это состояние.

Помимо кулинарных угощений, на ифтаре звучали духовные стихи из Корана, призывающие к миру и доброте. Это было не просто праздничное застолье, но и мероприятие, направленное на объединение различных культур в духе толерантности и взаимопонимания.

Праздничный ифтар с участием Бурака Оздемира стал ярким и запоминающимся событием для всех гостей вечера.


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URL: https://www.vb.kg/435919
Теги:
благотворительность, дети, Орозо айт, Турция, кулинария, Бишкек, Добро, Кыргызстан
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