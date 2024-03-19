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Глава Социальной столовой благодарит акима Свердловского района за помощь

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В акимиате Свердловского района города Бишкек уже много лет работает социальная столовая, где бесплатно, а точнее на средства мэрии столицы предоставляют горячее питание малоимущим пенсионерам и инвалидам. В этом году проекту уже исполняется 16 лет и за это время в адрес проекта звучат только одни благодарности. Об этом редакции vb.kg рассказала директор социальной столовой Зулайкан Тукулова.

"Социальная столовая работает с 2008 года. Мы хотим поблагодарить за постоянную поддержку и помощь акима Свердловского района Алтынбека Аскаровича Кутманова. Также неоценимую помощь оказывает мэрия Бишкека. Благодаря руководству района и города сотни пенсионеров и инвалидов в нашем районе своевременно обеспечиваются горячим питанием", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/435921
Теги:
Свердловский район, Бишкек, Помощь
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