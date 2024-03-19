Глава Социальной столовой благодарит акима Свердловского района за помощь

В акимиате Свердловского района города Бишкек уже много лет работает социальная столовая, где бесплатно, а точнее на средства мэрии столицы предоставляют горячее питание малоимущим пенсионерам и инвалидам. В этом году проекту уже исполняется 16 лет и за это время в адрес проекта звучат только одни благодарности. Об этом редакции vb.kg рассказала директор социальной столовой Зулайкан Тукулова.

"Социальная столовая работает с 2008 года. Мы хотим поблагодарить за постоянную поддержку и помощь акима Свердловского района Алтынбека Аскаровича Кутманова. Также неоценимую помощь оказывает мэрия Бишкека. Благодаря руководству района и города сотни пенсионеров и инвалидов в нашем районе своевременно обеспечиваются горячим питанием", - сказала она.