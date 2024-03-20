В Бишкеке проходит выставка "Венгерские востоковеды"

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева проходит выставка "Венгерские востоковеды".

На торжественной церемонии открытия присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги, представители дипломатического корпуса, жители Бишкека и другие гости.

В своем выступлении посол отметил, что венгров связывает с востоком давняя история.

"Что связывает венгров с Востоком? Во-первых, что мы, венгры - мадьяры, также из Востока. Считается, исследования ДНК показали, что древние мадьяры, завоевавшие нынешнюю родину в Венгрии, имели около 35-40% своих корней в Алтае. Венгры считают, что Аттила – это наш предок. Кроме того, венгерский или мадьярский язык является уральским языком, принадлежащим к уральской языковой группе.

Далее, у нас есть сильные гуннские традиции. Мы считаем себя потомками гуннов.

Также важно упомянуть, что олень для венгров – священное животное, аналогично кыргызскому племени Бугу. Этот олень указал венграм путь на Запад, в их нынешнюю родину. Для венгров Восток – это их древняя родина.

Поэтому именно сюда мы отправлялись в поисках знаний о своих корнях и происхождении, начиная уже в 13 веке, когда тогдашний король Белла IV отправил монахов-доминиканцев на Восток.

В последующих экспедициях было установлено, что венгры когда-то жили в районе реки Таня под Уралом. Их потомки сохранили свой язык и могли свободно общаться с посланниками короля. Это произошло за несколько сотен лет до того, как часть венгерского народа отправилась на Запад.

К сожалению, сегодня сложно проследить судьбу этих венгров. Из восточных источников известно, что эти мадьярские племена присоединились к войску Чингизхана, а затем к казахским племенам – аргынам. Поэтому сегодня, если вы поедете в Казахстан, то в городе Тургай и окрестностях найдете потомков мадьяров.

Примерно 4 тысячи мадьяров живут там, считая себя нашими братьями, которые остались в Азии. Это позволяет легко понять, почему в Венгрии всегда уделяли большое внимание востоковедению. Например, в 1870 году в Будапештском университете была создана кафедра турецкого языка, которая стала основой сегодняшнего факультета туркологии, играющего значительную роль в международном сотрудничестве. Также в университете города Сегед есть факультет алтаистики, где можно познакомиться с народами Монголии, Бурятии и изучить казахский язык.

Говоря об изучении Центральной Азии, в первую очередь нужно упомянуть Арминия Вамбери, который посетил эти места в 1860-х годах и начал изучение среднеазиатских тюркских языков и культур. Он был профессором кафедры турецкого языка в Будапеште. Другим знаменитым ученым, продолжившим его дело, был Иштван Мандоки.

В прошлом месяце в посольстве состоялась конференция посвященная Иштвану Мандоки в честь его 80-летия. В начале 20 века в Кыргызстане побывал граф Ласло Алмаши из Венгрии, который путешествовал по Тянь-Шаню и остановился в городе Караколе, где даже найдено здание, в котором он проживал", - рассказал посол.