Какие женские украшения в тренде в 2024 году

Мода на ювелирные украшения меняется из года в год, и, чтобы оставаться в тренде, важно знать о главных тенденциях нынешнего сезона. В статье мы расскажем о самых интересных трендах в области ювелирного искусства, которые актуальны в 2024 году.

В моде экологичность

Люди все больше узнают об экологических проблемах и важности сохранения природных ресурсов. Эта тенденция находит отражение в моде - многие дизайнеры предлагают одежду из переработанного пластика, шерсти, добытой без ущерба для здоровья овец, и других экологически чистых материалов. Ювелиры также в тренде, поэтому в 2024 году отдельную нишу занимают украшения, изготовленные из переработанных материалов и украшенные выращенными в лаборатории драгоценными и полудрагоценными камнями. Такие изделия не уступают по красоте кольцам, колье и браслетам из обычного золота или серебра, но при их изготовлении природе практически не наносится ущерб. Если нужна именно экологичная цепочка серебро на шею, большой ассортимент таких товаров предлагает Pandora - бренд одним из первых стал использовать вторично переработанные драгметаллы и синтетические кристаллы.

А некоторые ювелирные компании предлагают изделия, украшенные вместо камней биоразлагаемыми полимерами и смолами растительного происхождения, но популярность таких изделий только набирает обороты.

Новая трактовка минимализма

Четкие линии, простые геометрические формы и силуэты продолжают оставаться в тренде, но в текущем модном сезоне ювелиры трактуют их по-особенному, играя с асимметрией, цветовым контрастами и сочетанием разных текстур. В результате получаются универсальные украшения, которые можно носить практически с любыми нарядами, от повседневных до торжественных.

Винтаж снова актуален

В этом сезоне дизайнеры вдохновлялись украшениями 70-х и 80-х годов прошлого века. Поэтому в тренде оказались массивные броши, крупные кулоны и длинные серьги с замысловатыми узорами и смелыми комбинациями оттенков. Особый фокус сделан на крупные драгоценные и полудрагоценные камни, которыми инкрустируются кольца, колье и другие изделия. Винтажные украшения следует комбинировать с максимально простыми строгими нарядами, чтобы не перегружать образ и не делать его аляповатым.

Еще одна тенденция - многослойность

Мода на многослойность позволяет девушкам комбинировать разные украшения, надевая одновременно несколько тонких браслетов из нескольких материалов или цепочек разной длины. Привнести особую изюминку в образ с многослойными украшениями помогают подвески и кулоны, которые можно менять по своему желанию в зависимости от стиля одежды.