В посольстве Индии в КР поделились достижениями в космических исследованиях

О потрясающих достижениях Индии в космонавтике мало кто знает. Больше привыкли следить за лидерами отрасли – Россией, США, Китаем. Тем временем индийцы добились значительных результатов в этой сфере, особенно в прошлом году. О том, как государство реализует свою космическую программу, рассказали в посольстве Индии в Кыргызстане.

В 2023 году Индийская организация космических исследований (ISRO) достигла нескольких важных результатов, которые еще больше укрепили ее позиции в качестве ключевого игрока в мировом космическом сообществе. 22 апреля 2023 года было успешно запущено два сингапурских спутника TeLEOS-2 и Lumelite-4, подчеркивающих технологические возможности ISRO. Главным объектом этой миссии был спутник TeLEOS-2 массой 741 килограмм, имеющий значение в области землеизмерения, связи и научных исследований. Меньший спутник Lumelite-4 служил в качестве попутчика, демонстрируя способность ISRO эффективно управлять несколькими полезными

нагрузками.

29 мая 2023 года при помощи Геосинхронного спутникового ракеты-носителя был запущен первый спутник второго поколения Индии NVS-01. Спутник массой около 2 232 килограммов, оборудованный отечественными атомными часами, был помещен на гео-трансферную орбиту, улучшая услуги навигации Индийского спутникового комплекса (NaVIC).

Важным достижением для ISRO в августе 2023 году стало успешное мягкое приземление космического аппарата Чандраян-3 на южном полюсе Луны. Это сделало Индию первой страной, достигшей мягкой посадки на южном полюсе Луны и четвертой страной в мире, достигшей мягкой посадки на Луну. Миссия Чандраян-3, запущенная 14 июля 2023 года, направлена на исследование южного полюсного региона Луны, области существенного научного интереса и потенциальными возможностями для будущей колонизации Луны.

В декабре прошлого года ISRO была награждена престижным Лунным призом Лейфа Эриксона за успешную миссию Чандраян-3. Этот приз, присуждаемый Исследовательскому музею в исландском Хусавике, отмечает инновационные достижения ISRO в космическом исследовании, особенно первую мягкую посадку космического аппарата вблизи южного полюса Луны, произведенную Чандраян-3.

Миссия Aditya-L1 представляет собой пионерский вход Индии в космическое наблюдение Солнца и фокусируется на комплексном изучении Солнца, особенно его внешней атмосферы - солнечной короны. Эта миссия является значимой как первый спутниковый солнечный обсерваторий Индии в космосе и представляет собой значительное развитие ее возможностей в космическом исследовании. Основная цель Aditya-L1 - проанализировать солнечные явления, вносящие значительный вклад в наше понимание космической погоды, включая эффекты солнечной активности, такие как вспышки и корональные выбросы на атмосферу Земли и пространственную среду.

Миссия оборудована передовыми инструментами для захвата детальных изображений и анализа солнечной атмосферы, предлагая новые познания в магнитное поле Солнца и другие солнечные явления. Ее стратегическое размещение в точке Лагранжа L1 позволяет беспрерывное наблюдение Солнца. Вклад Aditya-L1 является ключевым для повышения глобального понимания Солнца и его влияния на солнечную систему, тем самым укрепляя позиции Индии в области космической науки и принося пользу международному научному сообществу.

Миссия Gaganyaan (Гаганьян) - амбициозная многоступенчатая программа пилотируемого космоса Индии, успешно завершила первый беспилотный испытательный полет 21 октября 2023 года, демонстрируя способность ISRO безопасно запускать и возвращать

космический аппарат для астронавтов. Это достижение является важным шагом к цели Индии по проведению пилотируемых космических полетов, устанавливая ее наравне с несколькими странами, обладающими такими возможностями.

Параллельно ISRO достигла значительного прогресса в устойчивом космическом исследовании с использованием многоразового носителя технологии. Эта инновация, направленная на многократное использование для запуска полезных нагрузок в космос, является переходом к экономически эффективным и экологически безопасным космическим миссиям. Успешная разработка и демонстрация этой технологии подчеркивают приверженность ISRO к передовым, устойчивым космическим технологиям, дальнейшему развитию своей роли в мировой космической арене исследований.