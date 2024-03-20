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В Сузакском районе обнаружен подземный туннель для переправки контрабанды

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На территории Сузакского района Жалал-Абадской обнаружен подземный туннель для переправки контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 19 марта в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению незаконных каналов миграции и контрабанды сотрудниками ГКНБ обнаружен туннель, который использовался для противоправной переправки товаров и лиц.

Туннель был обнаружен в доме у жителя с.Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области, в непосредственной близости с государственной границей Республики Узбекистан.

Глубина туннеля составила 15 метров, общая протяженность туннеля 130 метров, длина до государственной границы КР 50 метров, высота туннеля составила 1 метр 70см.

За организацию канала контрабанды задержан владелец дома "Э.А." 1986 года рождения. В настоящее время начаты соответствующие мероприятия по установлению всех причастных лиц к организации функционирования туннеля, лиц незаконно пересекших госграницу КР и видов товаров незаконно попавших на территорию страны.

ГКНБ призывает граждан и лиц сообщить дополнительные данные об этом преступлении по телефону – 0995 012 210 (whatss app/telegram).


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URL: https://www.vb.kg/435932
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, контрабанда, Сузакский район, Кыргызстан
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