"Москва поддержит строительство ЖД "Китай-Кыргызстан-Узбекистан""

Политолог Бакыт Бакетаев высказал свое мнение по поводу заявления эксперта из Великобритании Гарета Стампа. Последний, напомним, заявил, что "идея строительства железнодорожной линии из Китая в Узбекистан через Кыргызстан, хотя в начале своего возникновения казалась привлекательной и перспективной, сегодня стала менее привлекательной из-за множества причин". Великобританский эксперт отмечает, что проект имеет не только экономическую, но и политическую подоплеку, включая его роль в обходе экономических санкций против России и влияние на отношения с соседними странами.

По словам Бакетаева, проект строительства железной дороги из Китая в Узбекистан через Кыргызстан продвигает не Бишкек.

"Часто люди на первый взгляд думают, что то, что не выгодно для Кыргызстана, может быть выгодно для Российской Федерации. Однако у нас с Россией особые отношения, мы как братья. Если моему брату предоставят возможность получить 1000 долларов, я буду только рад за него. Поэтому здесь есть глубокие и чувствительные моменты, которые простому человеку на первый взгляд может быть не видно. Если внимательно изучить ситуацию, то станет ясно, что Россия не только не против, но она также готова оказать помощь. Она предложит дополнительные финансовые возможности через российский фонд развития", - заявил Бакетаев.