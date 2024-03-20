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ГКНБ задержан инспектор ИДН ОВД Ат-Башинского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР задержан инспектор по делам несовершеннолетних ОВД Ат-Башинского района Нарынской области Д.А.Т. по факту злоупотребления должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данному факту ГКНБ было возбуждено уголовное дело по ст.209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В результате установлено, что участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОВД Ат-Башинского района Нарынской области Д.А.Т. посредством оказания давления на жителя Бишкека Ж.Т. за прекращение уголовного преследования по факту хулиганства получил у последнего денежные средства в размере 100 тысяч сомов. Однако, Д.А.Т. не выполнил обещание, вследствие чего уголовное дело в отношении Ж.Т. было направлено в суд.

19 марта с.г. в ходе принятых совместно с ГВР УВД Нарынской области оперативно-следственных мероприятий Д.А.Т. задержан в Нарыне и в порядке ст.97 УПК КР водворены в ИВС ГОВД г.Нарын.

ГКНБ Кыргызской Республики проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению причастности Д.А.Т. к другим противоправным деяниям".


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URL: https://www.vb.kg/435943
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, взятка, Кыргызстан
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