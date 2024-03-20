ГКНБ задержан инспектор ИДН ОВД Ат-Башинского района

ГКНБ КР задержан инспектор по делам несовершеннолетних ОВД Ат-Башинского района Нарынской области Д.А.Т. по факту злоупотребления должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данному факту ГКНБ было возбуждено уголовное дело по ст.209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В результате установлено, что участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОВД Ат-Башинского района Нарынской области Д.А.Т. посредством оказания давления на жителя Бишкека Ж.Т. за прекращение уголовного преследования по факту хулиганства получил у последнего денежные средства в размере 100 тысяч сомов. Однако, Д.А.Т. не выполнил обещание, вследствие чего уголовное дело в отношении Ж.Т. было направлено в суд.

19 марта с.г. в ходе принятых совместно с ГВР УВД Нарынской области оперативно-следственных мероприятий Д.А.Т. задержан в Нарыне и в порядке ст.97 УПК КР водворены в ИВС ГОВД г.Нарын.

ГКНБ Кыргызской Республики проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению причастности Д.А.Т. к другим противоправным деяниям".