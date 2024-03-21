Главы ряда стран поздравили президента Кыргызстана с праздником Нооруз

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили президента Кыргызстана Садыра Жапарова с праздником Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, лидеры стран поздравили с праздником весеннего равноденствия и пожелали Садыру Жапарову и всем кыргызстанцам мира, процветания и дальнейшего укрепления дружественных отношений между странами.