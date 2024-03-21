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ГКНБ: Задержана судья Свердловского райсуда

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20 марта по факту вымогательства взятки в особо крупном размере, а именно 12 тыс. долларов задержаны судья Свердловского районного суда города Бишкека К.А.К. и адвокат Г.М.В., выступавшая в роли посредника. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что судья с целью осуществления конспиративной беседы с адвокатом, в отсутствии всевозможных камер видеонаблюдения, проводила встречи в своей уборной комнате, где распределяли между собой полученные денежные вознаграждения от отдельных обвиняемых за положительное вынесение приговора в их пользу.

21 марта сего года на основании решения Совета судей Кыргызской Республики судья К.А.К., постановлением Первомайского районного суда столицы задержанная заключена под стражу в СИЗО ГКНБ до 20 мая текущего года.

В настоящее время ГКНБ во взаимодействии с руководством Верховного суда КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлении в судебной ветви власти Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/435952
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Свердловский район, суд, Бишкек
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