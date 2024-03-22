Сотрудники Тонского рыбзавода выпустили мальков сига-лудоги в Орто-Токой

Государственное предприятие "Тонский рыборазводный завод" Департамента рыбного хозяйства при министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности произвели зарыбление акватории Орто-Токойского водохранилища жизнестойкой молодью Сига-лудоги в количестве 1 млн 200 тыс. шт.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза, зарыбление проводилось комиссионно с участием представителей лаборатории ихтиологии и гидробиологии ИБ НАН КР, территориального подразделения экологического и технического надзора Министерства природы, райгосадминистрации Кочкорского района, департамента.

Эти работы проводятся в течение трех лет с целью сохранения рыбы и увеличения ее численности. Исследование Национальной академии наук показало, что рыба хорошо растет в водоеме.