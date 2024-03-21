Акылбек Жапаров принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Нооруза

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики -Руководитель Администрации Президента Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в торжественном мероприятии, организованном на центральной площади города Ош в честь праздника Нооруз.

Акылбек Жапаров от имени Главы государства и Кабинета Министров поздравил граждан со священным месяцем Рамазан и праздником Нооруз.

Он отметил, что у Кабинета Министров есть четкие планы по каждому региону.

"Ошская область – место расположения нашего второго по величине города республиканского масштаба. Сейчас площадь города Ош увеличилась в 2,5 раза, численность населения увеличилась на 100 тысяч человек. В прошлом году мы решили проблему чистой воды в городе. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан – крупный транзитный проект, открывающий новые мировые пространства. Город Ош одним из первых будет встречать этот путь.

Уважаемые жители города Ош, у мэрии города отличные планы. Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с каждым руководителем. Город Ош будет современным городом", - сказал он.

Также Акылбек Жапаров затронул тему границ, территориальной целостности страны.

"В этом году мы отметим 100-летие образования Кыргызской автономной области. Иметь свое государство - это большое счастье! Вопрос границ с соседними странами решается.

Президент Садыр Нургожоевич полностью решил вопрос границ с Узбекистаном, эта проблема не решалась 30 лет. С Таджикистаном также ведется постоянная работа по решению вопросов границ. Пусть всегда будет мир на нашей Родине", - сказал Глава Кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что внутренний валовый продукт в 2023 году достиг 1,2 трлн сомов, темп роста сохраняется на уровне 8,6%, вслед за этим увеличиваются пенсии, пособия, зарплаты и реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.

"Сегодня в природе наступает равноденствие. Нооруз - праздник весны, который является источником изобилия, хорошего урожая и благополучия", - заключил он.

Акылбек Жапаров также принял участие в выставочной ярмарке "Кыргыз шырдак", в рамках которой было изготовлено 7 юрт к весеннему празднику.

Кроме того, гостям была представлена праздничная театральная программа.