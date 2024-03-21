Глава кабмина вручил ключи от спецтехники и 100 автобусов городу Ош

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область вручил мэрии города Ош ключи от тяжелой техники, легковых автомобилей и автобусов.

Отметим, что 100 автобусов были переданы Агентству пассажирских перевозок мэрии города Ош. Автобусы закуплены через Кыргызско-Узбекский фонд развития. Новые автобусы поспособствуют решению вопроса общественного транспорта. Новые автобусы рассчитаны на 25 мест, вместимость - 56 человек.

Также в целях улучшения внутренних дорог города была передана тяжелая техника, приобретенная для дорожного муниципального предприятия мэрии города Ош.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения мэрии города Ош были переданы легковые автомобили.

Вручая ключи от автомобилей, Председатель Кабмина Акылбек Жапаров отметил, что для создания комфортных условий для пассажиров Кабинет Министров продолжит работу над решением проблем общественного транспорта в Кыргызстане.