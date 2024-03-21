Кинорежиссер Тынай Ибрагимов подарил кыргызстанцам к Ноорузу "Внука"

Добрый подарок к Ноорузу сделал кинорежиссёр студии "Кыргызтелефильм" им. Д. Садырбаева, Народный артист КР Тынай Ибрагимов. Он завершил работу над фильмом "Внук", посвященный семье и внуку прославленного кыргызского чабана Таштанбека Акматова. Сам автор говорит, что данный фильм – это продолжение первой его части под названием "Таштанбек", которую он снимал одиннадцать лет назад, где рассказывал о герое Кыргызстана и дважды герое социалистического труда, бывшем председателе Президиума Верховного совета страны Таштанбеке Акматове.

Семья Акматовых более двадцати лет проживает в местечке Кара-Кужур Нарынской области. С завидным жизнелюбием великий чабанских дел мастер и в свои 86 лет является примером для всех, особенно для внука Амантая, который со школьных лет тоже решил стать чабаном. Только знаменитый дед, как и прежде, в седле, ну, а внук по-современному пересел на байк. Есть у них с дедом одна на двоих мечта – перекрасить стадо яков в белый цвет. И у них получается, осталось еще десять процентов!

"О нем много писали и пишут статьи, очерки, посвящают ему стихи и даже поэмы, - рассказывает в фильме Амантай. - В одной из поэм есть строки и про меня: В родных местах Дөбө и Ак-Күмбез порой у ледников он зимовал.

Горами скот стерёг от диких стай. С открытым глазом, бодруствуя, дремал лихой Джигит – Амантай".

"Я не знаю, кто как воспримет этот фильм, но мне хотелось показать оптимистичное отношение своих героев ко всему окружающему, что даёт возможность жить дольше и счастливее, - говорит Тынай Ибрагимов. - В каждом своём фильме я стремлюсь раскрыть, показать человека крупным планом и передать его мысли через экран".

В профессиональном списке оператора и кинорежиссера более пятидесяти документальных и игровых короткометражных и полнометражных фильмов. Тынай Ибрагимов является вдохновителем и создателем документального сериала о художниках Кыргызстана "Человек и художник" (создано и показано на НТРК более 100 сюжетов), цикла передач, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана "Я – ровесник независимости Кыргызстана", цикла программ "Кол өнөрчү" о мастерах народного прикладного искусства. В настоящее время по его инициативе идут съемки нового цикла программы "Боексуз" (Без грима) о мастерах культуры и искусства, своеобразного национального архива памяти о тех, кто прославляет Кыргызстан своими талантами.