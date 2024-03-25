Врач в разговоре о туберкулезе: почему вакцинация детей критически важна

Заболеваемость туберкулезом среди детей в Бишкеке за последние два года значительно снизилось. Об этом в интервью редакции vb.kg рассказала детский фтизиатр Центра семейной медицины №4 Нелля Кусикова. Однако, несмотря на этот успех, она обращает внимание на увеличивающееся число отказов родителей от вакцинации БЦЖ среди новорожденных, что создает потенциальную угрозу для здоровья детей в будущем. Поэтому она подчеркнула важность прививочной профилактики и активной работы с родителями, чтобы предотвратить возможный рост заболеваемости туберкулезом и защитить детей от тяжелых форм болезни.

Сколько детей с туберкулезом было выявлено в 2022 и 2023 годах?

В 2022 году было выявлено 54 ребенка с туберкулезом, а в 2023 году зарегистрировано 27 детей. Согласно международным данным, дети должны составлять 11% от общего числа выявленных больных туберкулезом. Из них половина должна быть детьми до 5 лет. Однако в Кыргызстане такие показатели пока не достигнуты, с лишь 10% детей, выявленных среди общего числа больных туберкулезом, и в пределах от 5 до 6% от числа взрослых больных.

Какие симптомы и факторы могут указывать на наличие туберкулеза у детей?

Детский туберкулез часто протекает практически без симптомов, в отличие от туберкулеза у взрослых. У детей основные жалобы могут быть различными: отставание в росте и весе, плохая успеваемость, сниженный аппетит, ночное потоотделение, субфебрильная температура и изменения в поведении. У детей также увеличивается периферический лимфатический узел.

Дети обычно заражаются туберкулезом через контакт с инфицированным взрослым. В Кыргызстане массовая туберкулинодиагностика была отменена с 2020 года. Мы следуем клиническим протоколам, проводя туберкулинодиагностику только у детей из группы риска. Затем дети с положительной реакцией проходят рентгенографию грудной клетки и направляются на консультацию к фтизиатру.

Основная причина заболевания туберкулезом у детей - контакт с инфицированными взрослыми больными туберкулезом, что составляет около 30-40% случаев.

Какие причины отказа от вакцинации БЦЖ наблюдаются в Кыргызстане, и каковы основные аргументы против этой вакцинации?

В Кыргызстане проводится вакцинация новорожденных детей в роддоме против туберкулеза с помощью вакцины БЦЖ. Однако, за последние несколько лет наблюдается значительный рост отказов от этой вакцинации, достигающий примерно 7% от общего числа нуждающихся. Основные причины отказов связаны с религиозными убеждениями и информацией из интернета, представляющей противопрофилактические прививки в негативном свете.

Вакцинация БЦЖ считается безопасной и проводится без осложнений. В Кыргызстане используется вакцина болгарского производства с июля 2019 года. Поствакцинальные осложнения практически не регистрируются, за исключением редких случаев осложнений, таких как подмышечные лимфадениты.

Существуют ли какие-либо альтернативные стратегии или программы для увеличения принятия вакцинации БЦЖ?

В то же время, некоторым детям в роддоме не делается вакцинация БЦЖ по медицинским противопоказаниям. В городе Бишкек проводятся дополнительные беседы о вакцинации БЦЖ раз в месяц в одном из центров семейной медицины для детей, которые либо отказались от прививки, либо имеют медицинские противопоказания.

Можно ли позже провести вакцинацию?

Да, возможно провести вакцинацию позже, если имеются медицинские противопоказания. Для детей до двух месяцев вакцинация БЦЖ проводится без предварительной пробы манту. Если дети старше двух месяцев и результат пробы манту отрицательный, им делается вакцинация БЦЖ. Родительское согласие является ключевым аспектом этого процесса. Вместе с тем, согласно всем международным данным, вакцинация БЦЖ в 85% случаев защищает детей от тяжелых форм туберкулеза, включая туберкулезный менингит и миллиардный туберкулез.

Какова вероятность заболевания туберкулезом у вакцинированных детей, особенно при тесном контакте с больным туберкулезом?

Действительно, вакцинация БЦЖ не обеспечивает 100% защиты от туберкулеза. В случае тесного контакта с больным туберкулезом в семье, даже вакцинированный ребенок может заболеть. Однако, основной формой туберкулеза у детей обычно является туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, который успешно лечится.

Что касается работы с отказниками от вакцинации БЦЖ, у нас проводится активная работа с семейными врачами. Сейчас основной акцент сделан на семейных врачей, но параллельно усиливается работа в педиатрической службе.

Какие методы используются для работы с отказниками от вакцинации БЦЖ?

Некоторые педиатры возвращаются к работе с отказниками от вакцинации БЦЖ. Когда родители отказываются от вакцинации в роддоме или предоставляют медицинские отводы, эти дети регистрируются в специальном журнале отказников от вакцинации БЦЖ в центрах семейной медицины. При последующих посещениях у семейных врачей или педиатров проводится разъяснительная работа о важности вакцинации БЦЖ. Некоторые родители, получив больше информации, соглашаются на вакцинацию. Вместе с тем, мы регулярно проводим информационные мероприятия в центрах семейной медицины для более широкого информирования населения о важности данной вакцинации.

Какие последствия могут возникнуть в случае пропуска вакцинации БЦЖ?

Отсутствие вакцинации БЦЖ у детей создает риск развития тяжелых форм туберкулеза, включая милиарный туберкулез, который может привести к смерти. Без вакцинации дети, находящиеся в контакте с больными туберкулезом, оказываются в особой опасности, особенно учитывая тот факт, что некоторые больные могут скрывать свое заболевание. Поэтому важно активно информировать родителей о необходимости вакцинации и предоставлять им всю доступную информацию о преимуществах и значимости вакцинации БЦЖ для защиты здоровья и жизни их детей.

Маленькие дети, не вакцинированные от туберкулеза, подвержены высокому риску заражения воздушно-капельным путем. Поэтому мы тщательно следим за всеми детьми и регулярно предлагаем вакцинацию БЦЖ. За последние два месяца мы дополнительно вакцинировали БЦЖ в роддоме 49 детей, включая тех, кто ранее отказывался или имел медицинские противопоказания. Например, в прошлом году семья с троими детьми обратилась ко мне на прием. Я убедила их в важности вакцинации БЦЖ, и все дети были успешно вакцинированы.

Вакцинация БЦЖ обязательна. Пропущенные прививки могут привести к серьезным последствиям, включая инвалидность или даже смерть ребенка.

Какой возрастный предел для проведения вакцинации БЦЖ согласно медицинским рекомендациям?

Согласно нашим клиническим протоколам по туберкулезу, вакцинация БЦЖ проводится по желанию родителей до пяти лет. Перед вакцинацией делается предварительный туберкулиновый тест. Если результат теста отрицательный , то в течение двух недель проводится вакцинация БЦЖ.