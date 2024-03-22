В Бишкеке продолжается ямочный ремонт

Бригады муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" устраняют дорожные дефекты по проспекту Дэн Сяопина от улицы Алыкулова до улицы Фучика, по проспекту Чуй от улицы Фучика до улицы Павлова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ранее сотрудниками предприятия завершен ямочный ремонт по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы 7-апреля, по улице Ахунбаева от улицы Малдыбаева до улицы 7-апреля, по улице Байтик-Баатыра от улицы Л.Толстого до Масалиева, по улице Абдрахманова от улицы Л.Толстого до проспекта Жибек-Жолу, по бульвару Эркиндик от проспекта Жибек-Жолу до улицы Фрунзе.

Отметим, что устранение дорожных дефектов начаты на центральных улицах столицы, далее специалисты перейдут на второстепенные.

Также для безопасности сотрудников и автолюбителей, представители управления патрульной службы милиции регулируют дорожное движение.