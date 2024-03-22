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В Бишкеке задержали гражданина РК, объявленного в международный розыск

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В Бишкеке задержали гражданина Казахстана, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, была получена информация, что гражданин иностранного государства М.М., 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного уголовного дело по статье 427 (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы) УК РК на территории своей страны скрывается в городе Бишкек.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин иностранного государства М.А., 1993 года рождения, который на основании ранее заочно избранной меры пресечения в виде ареста, водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/435965
Теги:
задержание, Казахстан, розыск, Бишкек
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