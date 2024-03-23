Кыргызстан и Польшу побратал герой войны

Что может быть общего между селом Чат-Базар в Таласской области и польским городом Кендзежин-Козле?

В кыргызском селе в 1925 году родился Асанбек Оторбаев – будущий младший сержант, пулеметчик 296 стрелкового полка (13-я стрелковая дивизия, 59-я армия, 1 Украинский фронт). Герой Советского Союза. Награжден орденами Ленина и Красной Звезды, медалью "За отвагу".

Наш героический земляк принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, освобождении многих населенных пунктов в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, в Выборгской наступательной операции, в ходе которой были прорваны две мощные полосы обороны финской армии…

С середины января 1945 года дивизия участвовала в Сандомирско-Силезской наступательной операции в Польше.

Из наградных листов младшего сержанта Оторбаева:

"… при атаке сильно укрепленного узла обороны противника первым поднялся в атаку, увлекая за собой личный состав на штурм вражеских укреплений. В бою из ручного пулемета уничтожил пять фашистских солдат и подавил два пулемета противника".

"31 января 1945 года в районе населенного пункта Вадлих, Польша, несмотря на сильный заградительный артиллерийский и пулеметный огонь, первым переправился через реку Одер. На занятом маленьким клочке земли тов. Оторбаев из ручного пулемета отбил пять ожесточенных атак противника силой до двух рот, заставив его отступить. Не желая оставлять "пятачка", противник пошел в шестую контратаку, поддерживая ее самоходной пушкой. Видя всю серьезность положения, тов. Оторбаев, жертвуя жизнью, с двумя противотанковыми гранатами подполз к самоходной пушке и бросился под нее, подорвав пушку вместе с собой. Своей жизнью тов. Оторбаев отстоял занятый рубеж до подхода основных сил батальона".

Похоронен кыргыз Асанбек Оторбаев в братской могиле на воинском кладбище в польском городе Кендзежин-Козле.

На родине память героя тоже чтут. Его именем названа улица в Таласе, его же имя носит средняя школа в селе Чат-Базар, возле школы установлен бюст Оторбаева. Дом, где он жил, отмечен мемориальной доской.

В прошлом году педагоги и ученики школы, в которой учился герой, и директор Института социальной памяти Академии военных наук России Александр Ужанов приняли решение разработать эскиз памятного знака, изготовить этот знак и установить его на месте захоронения. Чтобы родные и близкие Оторбаева могли приезжать к месту его вечного упокоения… Словом, "должно быть отмечено на Земле то место, где этот мужественный сын кыргызского, а в целом – советского народа пожертвовал собой для мира и безопасности всех народов на нашей планете".

Кроме того, в планах – Таласу вступить в побратимские отношения с Кендзежином-Козле и заключить с тамошней властью договор об ответственности за сбережение памяти советских воинов (всего там покоятся 18 с лишним тысяч солдат Советской Армии).

В начале этого года состоялась польско-кыргызская молодежная форсайт-игра. Которая оказалась посвящена не только увековечиванию памяти советских воинов, защитивших Польшу от фашистских захватчиков, но и обсуждению взаимодействия и сотрудничества на вполне мирных фронтах. Оказалось, например, что Польша очень заинтересована в импорте минеральных удобрений, а также некоторых сельскохозяйственных культур, и в этом вопросе польские предприниматели вполне могут сотрудничать с Таласским аграрно-экономическим колледжем. Привлекает польских товарищей взаимодействие на уровне туризма. А еще у двух стран обнаружились общие проблемы в речном судоходстве и объединяющие их поиски путей решения логистических проблем.

Памятная табличка уже готова. В ближайшее время, после всех согласований, ее установят на польском кладбище в городе Кендзежин-Козле, возле информационного указателя N261, на месте братского захоронения павших бойцов.