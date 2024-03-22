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В Бишкеке задержан гражданин за распространение детской порнографии

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В Бишкеке задержан гражданин за распространение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, при содействии МВД КР и полиции Нидерландов при проведении специальных оперативно-технических мероприятий и мониторинга интернет пространства, направленные по борьбе с преступностью и насилию над детьми, были установлены факты хранения и распространения материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, через веб-сайты, как в свободном доступе, так и в даркнете. Также было установлено, что на территории Кыргызской Республики ведется создание и распространение данных веб-сайтов, содержащих детский порнографический контент.

По ее данным, при содействии МВД КР и полиции Нидерландов были проведены специальные оперативно-технические мероприятия и мониторинг интернет-пространства. Целью была борьба с преступностью и насилием над детьми. В результате были установлены факты хранения и распространения материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, через веб-сайты, в том числе в даркнете. Также было обнаружено, что на территории Кыргызской Республики осуществляется создание и распространение веб-сайтов с детским порнографическим контентом.

В результате анализа были получены сведения о лицах, ответственных за создание и распространение подобных веб-сайтов на территории Кыргызской Республики

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 (Соучастие в вовлечении ребенка в порнобизнес) УК Кыргызской Республики.

Так же была получена информация, что доступ к данным сайтам осуществляются через крипто-транзакции, обналичивание производится с участием граждан Кыргызской республики.

В результате следственных мероприятий был задержан гражданин Н. М. Т., 1989 года рождения, который был водворен в ИВС.

При проведении обысковых мероприятий по месту проживания подозреваемого, были обнаружены и изъяты технические средства, персональные компьютеры и комплектующие к нему. При первичном осмотре программного обеспечения, файлов, находящихся в одном из стационарных компьютеров, также обнаружены файлы, содержащие детские порнографические материалы.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к вышеуказанной преступной деятельности, для дачи юридической оценки их действиям.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/435971
Теги:
ГУВД, МВД, дети, задержание, Интернет, Норвегия, порнография, Бишкек, Кыргызстан
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