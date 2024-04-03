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"Работа и дела могут подождать, забота о здоровье должна быть приоритетом"

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель главного врача по лечебной работе городской противотуберкулезной больницы Бишкека Гулькайыр Адырбекова рассказала редакции vb.kg о методах лечения туберкулеза, об уменьшении стигмы и других важных аспектах борьбы с этим заболеванием. Врач подчеркнула важность просвещения и образования общественности по вопросам профилактики и лечения туберкулеза, что может существенно повлиять на улучшение качества здоровья населения и снижение заболеваемости.

Какие формы туберкулеза лечатся в вашей больнице?

Каждый год в нашей больнице проходит примерно от 633 до 648 пациентов. Мы успешно добиваемся полного излечения. Затем мы направляем пациентов на амбулаторное лечение в поликлиники Центра семейной медицины. У нас лечатся пациенты с легочной формой и чувствительной формой туберкулеза.

У нас также есть отделение для внелегочного туберкулеза, где проходят лечение пациенты с закрытой формой туберкулеза, а также те, у кого есть легочные и внелегочные формы заболевания. Это включает в себя случаи туберкулеза периферических лимфоузлов, туберкулезного спондилита и другие.

Какие тенденции заболеваемости туберкулезом вы наблюдаете в последние годы?

По данным статистики, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом каждый год. В 2023 году на 100 тысяч населения приходится около 60 больных туберкулезом в Кыргызстане.

Согласно нашей статистике, количество пациентов, обращающихся к нам, уменьшается, однако количество тяжелых запущенных форм заболевания, когда пациенты обращаются поздно, увеличивается.

Как вы оцениваете текущую ситуацию со стигматизацией туберкулеза?

На мой взгляд, ситуация со стигматизацией, связанная с туберкулезом, снижается. В настоящее время в поликлиниках проводятся беседы, и ведется активная работа с общественностью.

Сравнивая собственный опыт, я замечаю, что уровень стигматизации уменьшился. Раньше наблюдалось, что некоторые пациенты, особенно, женщины, стеснялись даже с близкими людьми обсуждать свои проблемы. Однако в настоящее время такого не наблюдается.

Семейная поддержка также играет важную роль. Чаще всего мужья и другие члены семьи более открыто поддерживают своих родственников в этом вопросе.

Конечно, не у всех пациентов есть поддержка со стороны семьи. Есть случаи, когда некоторые больные сталкиваются с социальными проблемами, такими как алкогольная зависимость и другие асоциальные поведенческие черты своего партнера. Однако, в целом, я наблюдаю усиление поддержки по сравнению с предыдущими годами.

Это, на мой взгляд, результат работы общественных организаций и медицинских работников, которые активно ведут просветительскую и поддерживающую деятельность среди пациентов и их семей.

Можете ли поделиться подробностями о внедрении платформы GenXpert?

С прошлого года, с открытием новой больницы, мы значительно улучшили нашу лабораторную базу. Особенно важно было усовершенствование в области диагностики.

Мы внедрили платформу GenXpert, которая позволяет выявлять туберкулезные палочки в мокроте или другом биоматериале всего за день-два, вместо более длительного времени. Ранее мы отправляли образцы в другие лаборатории.

Теперь эти анализы проводятся непосредственно у нас. Мы также начали исследовать образцы мокроты и жидкие среды из Чуйской области. Это привело к трехкратному увеличению нашей лабораторной загрузки. Теперь мы имеем доступ ко всем современным методам диагностики туберкулеза.

Каковы преимущества онлайн-диагностирования?

Онлайн-диагностирование в нашей больнице проходит очень успешно. В настоящее время мы регулярно проводим врачебные консилиумы дважды в неделю, где обсуждаются случаи устойчивого и чувствительного туберкулеза, а также возникающие трудности в лечении и коррекция лечения. В наш консилиум в настоящее время присоединились представители из регионов, в частности из Центров семейной медицины города Бишкек, а также из Чуйской области. Многие из них, кто не может присутствовать лично или имеет доступ к интернету, подключаются к нашей онлайн-платформе, чтобы представить свои отчеты и принять участие в обсуждениях. Благодаря этой платформе мы успешно работаем над диагностикой и коррекцией лечения, обеспечивая эффективное взаимодействие между специалистами из различных медицинских учреждений.

Что вы можете сказать тем, кто может чувствовать страх или тревогу перед получением медицинской помощи?

Если у вас выявили туберкулез, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться за помощью. Важно не откладывать визит к врачу, потому что здоровье превыше всего. Работа и другие дела могут подождать, но забота о вашем здоровье должна быть приоритетом.

Помните, что успешное лечение туберкулеза возможно, если начать его вовремя. Не допускайте, чтобы стыд или неопределенность задерживали вас от получения медицинской помощи. Лечение туберкулеза в наших медицинских учреждениях полностью бесплатно, а диагностика также доступна всем.


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URL: https://www.vb.kg/435972
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