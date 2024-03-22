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Конгресс Женщин Кыргызстана провел благотворительную этно-ярмарку в Бишкеке

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Конгресс Женщин Кыргызстана в честь праздника "Нооруз" и столетия образования Кара-Киргизской автономной области провел благотворительную этно-ярмарку в Бишкеке на площади перед памятником Курманжан Датки.

На ярмарку были приглашены представители зарубежных дипмиссий и международных организаций и министерств.

Гостей ярмарки приветствовали президент Конгресса женщин Кыргызстана Акбагышева Замира, послы различных стран, общественные деятели и другие участники мероприятия.

В этом году на ярмарке были представлены уникальные этнические изделия и изысканные сувениры от 80 мастеров из всей Центральной Азии. Гости смогли насладиться разнообразным ассортиментом украшений, вышитых аксессуаров, сумок, одежды в этническом стиле и многого другого. Кроме того, была возможность отведать национальные блюда кыргызской кухни, чтобы погрузиться в атмосферу богатства и разнообразия культуры региона.

"Важно отметить, что часть средств, собранных в ходе этно-ярмарки, будет направлена на поддержку детей-сирот. Этот шаг демонстрирует наше стремление обеспечить детей необходимой заботой и помощью, подчеркивая важность социальной ответственности и солидарности в нашем обществе.

Мероприятие призвано отметить наступление весеннего праздника "Нооруз", отражающего богатство и разнообразие культурных традиций и обычаев. Данный праздник также является знаменательным событием в истории региона и обьединяет людей из различных этнических групп, обогащая межкультурное взаимопонимание и сотрудничество.

Организованная Конгрессом женщин Кыргызстана ярмарка также стремится поддержать развитие прикладного искусства в Центральной Азии. В рамках ярмарки будут представлены разнообразные изделия, отражающие богатство культурного наследия Центральной Азии. Мастера и ремесленники из различных стран региона продемонстрируют свои умения и творческий подход к созданию различных изделий: украшений, вышивки, текстиля, деревянных изделий и многого другого.

Подобного рода ярмарки способствуют сохранению традиционных техник и методов изготовления, передаваемых из поколения в поколение. Более того, она создает возможность для мастеров встретиться, обменяться опытом, идеями и технологиями, что может способствовать развитию и совершенствованию их мастерства. Поддержка прикладного искусства также имеет социальное значение, поскольку многие ремесленники являются женщинами, которые могут находить в этой сфере не только источник дохода, но и средство самовыражения и самореализации.

Более того, отмечая столетний юбилей образования Кара-Киргизской автономной области, ярмарка приобретает особое значение как праздничное событие, посвященное историческому и культурному наследию страны.

Кара-Киргизская автономная область была образована в начале XX века и имела важное значение для национального развития и самоопределения кыргызского народа. Этот исторический момент отмечается как символ борьбы за свободу, самоуправление и сохранение культурной и этнической идентичности. Сто лет спустя, отмечая этот знаменательный юбилей, мы вспоминаем и уважаем вклад предков в создание и укрепление нашего народа и страны. Это время также служит напоминанием о нашей истории, традициях и ценностях, которые мы передаем будущим поколениям", - говорится в сообщении Конгресса женщин Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/435973
Теги:
ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
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