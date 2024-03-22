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При получении $5 тысяч задержан сотрудник Налоговой службы

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По факту вымогательства 20 тыс. долларов США задержан сотрудник Государственной налоговой службы (ГНС) при Минфине КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ГКНБ КР в результате организации следственно-оперативных мероприятий по досудебному производству, зарегистрированному по признакам преступлений предусмотренного ст. 343 УК КР по факту вымогательства взятки в размере 20 тысяч долларов США задержан инспектор отдела по специальным налоговым режимам.

Так, установлено, что должностное лицо ГНС при МФ КР "Дж Б.Дж." путем угроз и запугивания проведением налоговой проверки в отношении одного из предпринимателей вымогал денежные средства в размере 20 тыс. долларов США.

"19 марта 2024 года в результате проведенных мероприятий на территории села Кок-Жар, Аламудунского района Чуйской области при получении взятки в размере 5 тысяч долларов США с поличным задержан инспектор отдела по специальным налоговым режимам, который в порядке ст. 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР", - говорится в сообщении.

В настоящее время ГКНБ проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/435974
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, Кыргызстан
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