В ООН приняли резолюцию по искусственному интеллекту

В ООН приняли резолюция по "Использованию возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития", передает СМИ.

Резолюция была предложена США, а ее соавторами выступили 120 государств. Документ приняли 21 марта.

Отмечается, что резолюция укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы.

По мнению экспертов ООН, искусственный интеллект нужно регулировать, не препятствуя инновациям. Специалисты считают, что распространение ИИ и связанные с ним риски касаются всех.

Резолюция содержит призыв расширять участие развивающихся стран в цифровом преобразовании и их возможности в плане подключения к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям.

Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.

Резолюция призывает содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.