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Эмомали Рахмон: В этом году снега и дождей на 70% меньше, чем в прошлом

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравительном выступлении по случаю Навруза к гражданам своей страны отметил, что в 2024 году мир столкнется с тяжелой ситуацией с обеспечением продовольствием.

В связи с этим он призвал граждан Таджикистана рационально использовать все имеющиеся ресурсы.

"Согласно наблюдениям и анализу, в 2024 году мировое сообщество столкнется с еще более сложной и тяжелой ситуацией с точки зрения обеспечения продовольствием, чем в предыдущие годы. Сегодня жители более 80 стран мира страдают от проблем неурожая и голода. Поэтому мы должны рационально и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, благоприятную природу и климат страны, особенно воду и землю", – сказал президент Таджикистана.

Глава государства отметил, что население планеты становится все труднее обеспечивать продовольствием из-за изменений климата, засухи, а также неспокойной политической ситуации.

"В нашей стране также продолжается маловодье, объем снегопадов и дождей на 70% меньше, чем в прошлом году", – сказал Эмомали Рахмон.


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URL: https://www.vb.kg/435980
Теги:
продовольствие, Таджикистан, маловодье, Эмомали Рахмон
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