ДТП с участием столичных автобусов. Что показывает анализ?

В городе Бишкек за последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта.

Муниципальным предприятием "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" проведен анализ всех случаев ДТП с 29 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года.

Всего зафиксировано 80 случаев ДТП с участием общественного транспорта, из них 17 (22%)случаев по вине водителей автобусов, а в 41 (52%) случае признаны виновными водители частного авто, 21 (26%) дело находятся на техническом совете.

Отметим, что предприятием еженедельно проводятся внутренние комиссии, по итогам которых принимаются меры в отношении водителей, нарушивших ПДД, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Мэрия города Бишкек призывает также других участников дорожного движения лояльно относиться к работе общественного транспорта.