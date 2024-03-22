Плюсы и минусы отпуска в межсезонье: как выбрать курорт и что предусмотреть

Беспроигрышный вариант для отдыха - высокий туристический сезон. Это словосочетание означает устойчивую жару, теплое море, полноценную работу отелей и развлекательных центров, при которых у отдыхающих практически не остается хлопот. Удовольствие сопровождается высокими ценами и многолюдностью как на пляжах, так и в экскурсионных локациях.

В межсезонье все по-другому, при этом, зная погодные особенности курортного региона, можно спланировать потрясающий отдых в пределах бюджета. Для этого понадобится консультация профессионалов, которые быстро подберут оптимальную путевку. Турагентство Казахстана HT.KZ предлагает свои услуги, с перечнем которых можно ознакомиться здесь. А мы расскажем об особенностях отдыха на жарких курортах в преддверии высокого сезона.

Коротко об ограничениях

Главный недостаток курортов в межсезонье - холодное и часто штормовое море. Если цель поездки состоит именно в морских заплывах, то стоит отложить ее до знойной поры. В то же время можно вдоволь гулять по пустынному пляжу, а плавать в крытом или подогретом бассейне при отеле.

В тропических регионах также испортить отдых может дождливая погода. Планируя поездку на Бали, Мальдивы или в Таиланд, стоит выбрать путевку на период окончания сезона дождей. В пустынных Египте и ОАЭ другая особенность - сильные ветра и песчаные бури. Стоит выбирать курорты в низинах, защищенные от погодных неприятностей.

Последний пункт, о котором стоит помнить - работа отелей не в полную силу. Некоторые гостиницы открываются только к началу туристического наплыва, в других отсутствуют аниматоры, в третьих - могут продолжаться ремонтные работы. Такие моменты непременно стоит обсудить со своим туристическим менеджером.

Преимущества отдыха в межсезонье

О достоинствах курортов в низкий сезон можно рассказать гораздо больше. Вот несколько главных преимуществ:

Низкие цены - прагматично, но всегда актуально. В это время отели и центры развлечений стараются привлечь клиентов, вопреки погодным и организационным ограничениям, потому можно себе позволить премиальные условия в пределах умеренного бюджета. Простор и малолюдность - количество отдыхающих на порядок ниже, чем в разгар сезона. Это значит, что легко найти свободный номер в хорошем отеле, нет очередей к достопримечательностям, в аквапарки, музеи, прочие развлекательные локации. Можно рассмотреть город и сделать красивые фото без посторонних на фоне, гулять по пустым пляжам. Комфортная погода - излишняя жара, характерная для высокого сезона, не досаждает и не ограничивает в выборе развлечений. Солнце достаточно прогревает пляжи, чтобы загорать в купальнике и бродить по теплому песку. При этом приятно гулять по городу, а автобусный тур не будет столь утомительным. Умеренное тепло - оптимально для отдыха с детьми и людей в элегантном возрасте.

На любимый курорт стоит приехать в низкий сезон, чтобы рассмотреть и распробовать его с другой стороны. Возможно, это станет вашей новой доброй традицией.