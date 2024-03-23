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Что известно о нападавших на "Крокус Сити Холл"?

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Про людей, которые сегодня напали на "Крокус Сити Холл", неизвестно фактически ничего. В СМИ и соцсетях появлялись сообщения, что стрелков могло быть пять, пишет Би-би-си.

На видео, где снято, как нападавшие расстреливают посетителей в фойе концертного зала, видно как минимум четырех мужчин, вооруженных автоматами.

Где сейчас находятся эти люди - неясно. Телеграм-канал Baza сообщал, что несколько нападавших могли забаррикадироваться в здании. Кроме того, издание пишет, что сейчас силовики ведут розыск "четверых мужчин в камуфлированной одежде", так как они могли скрыться с места атаки.

Фотограф Дэйв Примов оказался в "Крокусе" во время нападения. Он рассказал о том, что видел, в инстаграме: "Мы ждали концерт группы "Пикник", в зал ворвались люди в коричневой одежде и начали из автоматов стрелять по людям. Мы начали бежать, давка жуткая просто, паника у всех, все ложатся на землю".

В сториз фотограф выложил видео эвакуации - люди шли по неосвещенным коридорам, пытались найти выход на улицу. Он подчеркнул, что людей никто не спасал, приходилось выбегать самим.

"Автоматы стреляют, и некому помочь людям. Все спасались как могли. "Крокус" горит. Если бы мы побежали не в ту сторону, не смогли выломать дверь, мы бы сейчас горели", - сказал он, стоя на фоне горящего концертного зала.

Российские СМИ и некоторые чиновники уже начали называть нападение на посетителей концерта в "Крокусе" терактом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала стрельбу в концертном зале "кровавым терактом".

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале выразила соболезнования пострадавшим от теракта.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев высказывается осторожнее и вообще избегает терминов. "На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим", - говорится в его телеграм-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале написал об "ужасной трагедии в ТЦ "Крокус-Сити"" и сообщил об отмене развлекательных мероприятий в столице на выходных.


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URL: https://www.vb.kg/435986
Теги:
нападение, Москва
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