Не менее 40 человек погибли в результате теракта в "Крокус сити холле"

Не менее 40 человек погибли, более 100 ранены в результате теракта в "Крокус сити холле" в Москве, сообщает "112" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Нападение на концертный зал вместимостью около 7 тысяч человек, расположенный на МКАДе, совершила группа неизвестных в составе до пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

Они были одеты в тактическое обмундирование и вооружены автоматическим оружием. Группа "открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал, затем они начали стрелять по зрителям в фойе", рассказал источник агентства.

По словам очевидцев, вскоре после этого раздался взрыв и начался пожар, который охватил большую часть здания. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП. "Создан оперативный штаб", - написал он в своем телеграм-канале. По словам Воробьева, около "Крокус сити холла" работают более 70 бригад скорой помощи, прибыл СОБР.

В здании могут оставаться около 100 человек, пишет Baza. Часть из них могли укрыться на -1 этаже, другие могут быть отрезаны от выхода огнем на четвертом этаже здания. В здании начала рушиться кровля.

Площадь пожара в "Крокус сити холле" может составлять до 3 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. По данным Shot, в здании могут оставаться террористы, которые, вероятно, забаррикадировались на одном из этажей.

По данным агентства "Москва", пожарные, которые работают на месте нападения, вывели из подвала горящего здания 100 человек

8 марта посольство США в Москве предупреждало о вероятной "атаке экстремистов" и не рекомендовало своим гражданам посещать концертные залы и другие места массового скопления людей. Президент РФ Владимир Путин назвал эти заявления "откровенным шантажом".

Источник: moscowtimes.ru