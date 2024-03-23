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Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с терактом в Москве.

"От себя лично и народа Кыргызской Республики выражаю искренние соболезнования и прошу передать слова глубокого сочувствия родным и близким погибших в результате стрельбы, произошедшей 22 марта и повлекшей многочисленные человеческие жертвы в "Крокус Сити Холле".

Решительно осуждая это преступление, мы заявляем о своей поддержке усилий, направленных на эффективное противостояние этому злу, и выступаем за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом",- говорится в телеграмме Главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/435992
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Москва, теракт
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