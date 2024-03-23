Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с терактом в Москве.

"От себя лично и народа Кыргызской Республики выражаю искренние соболезнования и прошу передать слова глубокого сочувствия родным и близким погибших в результате стрельбы, произошедшей 22 марта и повлекшей многочисленные человеческие жертвы в "Крокус Сити Холле".

Решительно осуждая это преступление, мы заявляем о своей поддержке усилий, направленных на эффективное противостояние этому злу, и выступаем за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом",- говорится в телеграмме Главы государства.