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Свыше 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус сити холле"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Свыше 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус сити холле". Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что число жертв террористического акта может увеличиться.

В ведомстве также добавили, что на месте происшествия следователи, криминалисты и эксперты СК России в сотрудничестве с МВД и ФСБ продолжают следственные действия. "С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", - сообщили в СК России, добавив, что также производится осмотр тел погибших.

Кроме того, следователи изымают и изучают записи с камер видеонаблюдения.


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URL: https://www.vb.kg/435993
Теги:
стрельба, Москва, теракт
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