Свыше 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус сити холле". Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что число жертв террористического акта может увеличиться.

В ведомстве также добавили, что на месте происшествия следователи, криминалисты и эксперты СК России в сотрудничестве с МВД и ФСБ продолжают следственные действия. "С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", - сообщили в СК России, добавив, что также производится осмотр тел погибших.

Кроме того, следователи изымают и изучают записи с камер видеонаблюдения.