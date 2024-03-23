Погода
$ 89.42 - 89.87
€ 96.60 - 97.60

Двое граждан Таджикистана задержаны по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

123  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл задержаны в Брянской области, сообщает Baza.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать.

Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.

Четверых других на данный момент разыскивают.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435994
Теги:
Москва, теракт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  