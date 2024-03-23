Двое граждан Таджикистана задержаны по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл задержаны в Брянской области, сообщает Baza.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать.

Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.

Четверых других на данный момент разыскивают.