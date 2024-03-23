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МИД РТ назвал фейком причастность граждан республики к теракту в Москве

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Таджикистан не получал информации о причастности своих граждан к теракту в "Крокусе". С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, передает СМИ.

"Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. Просим опираться на официальную информацию, распространяемую госорганами РФ", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что публикация непроверенных и недостоверных данных может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся за границей.

"Обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту", - добавили там.


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URL: https://www.vb.kg/435997
Теги:
МИД, Таджикистан, Москва, теракт
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