МИД РТ назвал фейком причастность граждан республики к теракту в Москве

Таджикистан не получал информации о причастности своих граждан к теракту в "Крокусе". С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, передает СМИ.

"Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. Просим опираться на официальную информацию, распространяемую госорганами РФ", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что публикация непроверенных и недостоверных данных может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся за границей.

"Обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту", - добавили там.