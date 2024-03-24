Украинский клуб за лайк победе РФ лишил таджикского футболиста зарплаты

Сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Полузащитник украинского "Шахтера" таджикский футболист Хусрав Тоиров лайкнул пост про эту победу.

Хусрав Тоиров позже убрал свой лайк. Также он был подписан на страницу и уже отписался. Украинские медиа активно растиражировали эту новость, что повлекло за собой наложение штрафа на таджикистанца.

Как сообщил ФК "Шахтер", клуб оштрафует вингера на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ.

По информации СМИ, месячная зарплата Хусрава Тоирова в "Шахтере" составляет примерно 300 тысяч грн (более 7 тысяч долларов).

Интересно, что осенью 2023-го "Шахтер" не смог найти клуб, который согласится арендовать Хусрава Тоирова и было решено, что футболист из Таджикистана в этом сезоне будет играть за "Шахтер" U-19.

Между тем, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал для издания "СЭ" решение "Шахтера" оштрафовать Хусрава Тоирова.

"Не первый раз, когда за лайки, фото с россиянами или посты наказывают украинских спортсменов. Удивительно, что наказали спортсмена, который не имеет украинского гражданства. Совершенно глупый поступок со стороны руководства "Шахтера". Спорт здесь ни при чем. Украинские чиновники разрушают мосты. Спортсмены на Украине не могут иметь своего мнения, и запугивают их таким образом, пытаясь показать свою власть", - сказал Свищев.

А спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала изданию "СЭ", что такое решение можно обжаловать.

"В каждом договоре прописано, какие дисциплинарные нарушения могут повлечь за собой финансовые санкции. Многое зависит от того, что прописано в его договоре. Но вряд ли речь шла о подобного рода активности. Хотя они могли прописать пункт о деятельности, наносящей ущерб репутации клуба, и пытаться привязать это.

Но в любом случае такое решение можно обжаловать. Есть несколько вариантов защиты прав. Но думаю, что в контракте штрафа за лайк предусмотрено не было, если игрок не подписывал какое-то дополнительное соглашение. В таком случае обжаловать проблематично", - сказала Анцелиович.

Хусрав Тоиров присоединился к "Шахтеру" из казахстанского "Атырау" в марте 2023 года. Он успел сыграть за первую команду дончан лишь два матча.

В этом сезоне Тоиров не сыграл ни одного матча за основную команду "Шахтера", играя только за U-19. Также сообщается, что таджикистанец ранее открыто в соцсетях поддержал Палестину, что очень не понравилось украинской команде.

Хусрав Тоиров в сезоне-2023 стал чемпионом Украины в составе "Шахтёра", несмотря на то, что провел за основную команду очень мало времени. Для "Шахтера" это был 14-й титул. Ранее команда выигрывала чемпионат Украины в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Источник: ASIA-Plus