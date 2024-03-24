Погода
$ 89.50 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

Украинский клуб за лайк победе РФ лишил таджикского футболиста зарплаты

199  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Полузащитник украинского "Шахтера" таджикский футболист Хусрав Тоиров лайкнул пост про эту победу.

Хусрав Тоиров позже убрал свой лайк. Также он был подписан на страницу и уже отписался. Украинские медиа активно растиражировали эту новость, что повлекло за собой наложение штрафа на таджикистанца.

Как сообщил ФК "Шахтер", клуб оштрафует вингера на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ.

По информации СМИ, месячная зарплата Хусрава Тоирова в "Шахтере" составляет примерно 300 тысяч грн (более 7 тысяч долларов).

Интересно, что осенью 2023-го "Шахтер" не смог найти клуб, который согласится арендовать Хусрава Тоирова и было решено, что футболист из Таджикистана в этом сезоне будет играть за "Шахтер" U-19.

Между тем, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал для издания "СЭ" решение "Шахтера" оштрафовать Хусрава Тоирова.

"Не первый раз, когда за лайки, фото с россиянами или посты наказывают украинских спортсменов. Удивительно, что наказали спортсмена, который не имеет украинского гражданства. Совершенно глупый поступок со стороны руководства "Шахтера". Спорт здесь ни при чем. Украинские чиновники разрушают мосты. Спортсмены на Украине не могут иметь своего мнения, и запугивают их таким образом, пытаясь показать свою власть", - сказал Свищев.

А спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала изданию "СЭ", что такое решение можно обжаловать.

"В каждом договоре прописано, какие дисциплинарные нарушения могут повлечь за собой финансовые санкции. Многое зависит от того, что прописано в его договоре. Но вряд ли речь шла о подобного рода активности. Хотя они могли прописать пункт о деятельности, наносящей ущерб репутации клуба, и пытаться привязать это.

Но в любом случае такое решение можно обжаловать. Есть несколько вариантов защиты прав. Но думаю, что в контракте штрафа за лайк предусмотрено не было, если игрок не подписывал какое-то дополнительное соглашение. В таком случае обжаловать проблематично", - сказала Анцелиович.

Хусрав Тоиров присоединился к "Шахтеру" из казахстанского "Атырау" в марте 2023 года. Он успел сыграть за первую команду дончан лишь два матча.

В этом сезоне Тоиров не сыграл ни одного матча за основную команду "Шахтера", играя только за U-19. Также сообщается, что таджикистанец ранее открыто в соцсетях поддержал Палестину, что очень не понравилось украинской команде.

Хусрав Тоиров в сезоне-2023 стал чемпионом Украины в составе "Шахтёра", несмотря на то, что провел за основную команду очень мало времени. Для "Шахтера" это был 14-й титул. Ранее команда выигрывала чемпионат Украины в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435999
Теги:
Таджикистан, Украина, футбол, штраф
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  