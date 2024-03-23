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Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 участников теракта в "Крокусе"

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Глава ФСБ доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе" - Кремль, передает РИА новости.

"Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", - рассказали в пресс-службе президента.

Сейчас идет работа по выявлению пособников по делу об атаке.

В пятницу вечером в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, среди них трое детей, еще более ста пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.


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URL: https://www.vb.kg/436001
Теги:
задержание, Россия, Москва, теракт
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