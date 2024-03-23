Спящие террористические ячейки - угроза национальной безопасности

Теракт в московском торговом центре "Крокус Сити Холле" вероятно был осуществлен членами спящей ячейки террористического движения. Возможно боевики данной группы в повседневной жизни ничем не выделялись, работали в сфере услуг, имели настоящие документы и выглядели как законопослушные граждане или мигранты. Мы часто слышим или читаем о так называемых спящих террористических ячейках. Однако, мало кто себе представляет как вообще устроена спящая ячейка террористической организации. Спящая ячейка (СЯ) - это боевая группа террористов, глубоко законспирированная среди мирного населения.

Члены СЯ не участвуют в открытом вооруженном противостоянии с органами власти и спецслужбами. Возможно даже встретив бойца СЯ мы не увидим в нем угрозу. Члены ячейки каждый день работают, они могут быть частными предпринимателями, поварами или официантами, сотрудниками частной фирмы и тпд. Бойцы СЯ не нарушают правил дорожного движения, не особо религиозны, возможно даже не носят бороды. В определенное время члены СЯ под предлогом встречи друзей проводят собрания, обсуждают планы, закупают оружие и боеприпасы, в отдаленных местах от глаз людей (горы, леса и поля) тренируются и изучают военное дело.

Спящая ячейка скорее всего формируется на основе идейных взглядов, и возможно ячейка самостоятельно пытается выйти на связь с аналогичными террористическими организациями, ведущими деятельность за рубежом. Спящая ячейка немногочисленна, возможно состоит из 5-10 человек. Спящая ячейка формируется длительное время, члены СЯ предпочитают привлекать проверенных людей, с которыми сложились длительные доверительные отношения. Как мы видим, вычислить спящую боевую группу очень сложно. В определенный час спящая ячейка по своей инициативе или по указанию своих кураторов из дальнего зарубежья может организовать противоправные действия против светского режима, органов государственной власти и мирных граждан. При этом члены террористического подполья психологически готовы погибнуть при совершении теракта. Следовательно живыми члены СЯ сдаваться не будут и предпочтут отстреливаться, а в конце подорвать себя или застрелиться.

Эффективными способами вычисления спящих ячеек террористов является усиление агентурной деятельности, контроль и борьба с незаконным оборотом и контрабандой стрелкового оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. Необходимо принять меры в целях закрытия каналов контрабанды товаров на кыргызско-узбекской границе через подземные тоннели. Переброска автоматов и патронов в Кыргызстан через подобные подземные переходы не составляет особого труда.

Спящие ячейки террористов могут также превратится в боевую силу сепаратистов или каких-либо третьих сил в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в республики.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт