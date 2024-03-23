Урок для КР. Эксперт о причинах выбора наемников в трагедии в РФ

В сегодняшней трагедии в Москве, где сотни людей оказались жертвами террористов, точкой организации в очередной раз стали соцсети. Как признались на допросе задержанные, кураторы там давали им указания, включая, как и кого убивать, где забрать боеприпасы.

К сожалению, подобное может повториться не только в России, но и в других государствах, включая Кыргызстан. Страны Запада сейчас, как отмечают эксперты, заинтересованы в создании очага нестабильности в Центральной Азии.

Как сообщил VB.KG эксперт по вопросам региональной безопасности, полковник Нурлан Досалиев, Сирию, Ближний Восток и отдельные страны СНГ также "прокачивали" с помощью соцсетей. Они изначальны были технически и технологически внедрены Пентагоном. Гипотетически, от этого не застрахован и Кыргызстан.

"Все подобные методы работают на идеологической составляющей, а курирует это все Запад. Однако главный вопрос сейчас – почему исполнителями теракта в Москве были выбраны именно лица таджикской национальности. Это не что иное, как желание раскачать общественное недовольство на межнациональной неприязни, усилить антимигрантские настроения в РФ и антироссийские – с другой стороны. То есть, после произошедшего надо задавать вопросы не про случившееся, а то, какие цели в этом преследовал Запад вместе со своими сателлитами и к чему он готовит почву?", - подчеркнул Досалиев.

Действительно, заказчик акции - явно не пойманные таджики, а совсем другие структуры и государства. Первые - лишь исполнители. Единственное, что ждут "сценаристы", как эффективнее посеять межнациональную рознь. А значит, всем странам СНГ и ЦА сейчас надо быть, как никогда, осторожными и бдительными.