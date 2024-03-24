Бей мигрантов, спасай Россию!

Страшная трагедия, случившаяся вечером 22 марта в подмосковном торгово-развлекательном центре "Крокус Сити", повлекла за собой еще целый ряд событий. С одной стороны, Россия показала себя как единый целостный организм, действующий четко и слаженно, части которого готовы в самые жуткие минуты еще больше сплотиться ради помощи пострадавшим и мести виновникам теракта.

Оперативно и профессионально сработали сотрудники ФСБ, буквально в считанные часы задержавшие подозреваемых в убийстве сотни человек…

Но то, что начало твориться дальше, вызывает не меньшие опасения, чем террористические акты и прочие вражеские методы запугивания.

Сначала в интернете появились фамилии и фото предполагаемых убийц. Анкетные данные сомнений не оставляли: в терроризме подозревают выходцев из Центральной Азии, а именно – таджиков. Российский народ моментально подогрелся, возбудился и стал бурно обсуждать несовершенную, мягко говоря, миграционную политику.

Вторым номером пошла информация о задержании нескольких предполагаемых террористов с подтверждением, что все они – этнические таджики, хотя и граждане Российской Федерации. Эта новость вызвала такой всплеск негативных эмоций, такую бурю народного негодования, такой поток грязи в адрес сотрудников российской миграционной службы, что тем впору бы под шумок собрать чемоданы и самим валить из страны, спасаясь от народного гнева.

Потом пришла поправка: задержанные таджики – все-таки граждане Таджикистана, российских паспортов у них нет. Теперь сплотившаяся российская общественность посчитала, что у нее развязаны руки и можно выступать с открытыми требованиями в 24 часа выслать из России всех трудовых мигрантов-азиатов и больше никогда их туда не пускать.

И, наконец, вишенка на торте: каким-то образом (и на первый взгляд непонятно с какой целью) в Сеть просочились видео оперативной видеосъемки задержания и допроса подозреваемых. Видео необдуманно опубликовала в своем ТГ-канале одна из главных сегодняшних российских пропагандисток Маргарита Симоньян. Со своими комментариями. Что на видео? Мужики неславянской внешности, очень плохо говорящие по-русски (один – вообще только через переводчика) пытаются рассказать, как кто-то неизвестный завербовал их через соцсети, пообещав за убийство россиян полмиллиона рублей.

Одному из задержанных вроде бы отсекли часть уха и чуть ли не заставили его съесть… Кто-то ужаснулся: тоже игиловские замашки! Кто-то, наоборот, одобрил: с ними, дескать, по-другому нельзя.

Кто-то быстренько состряпал "памятку для мигрантов из Средней Азии", запустил ее в интернет, и ее второй день перепощивает, мусолит и на нее ссылается огромное количество пользователей. Памятка по сути и по содержанию крайне оскорбительна. Ты, мол, про… шляпил свою страну, приехал к нам, мы дали тебе работу и возможность отправлять домой деньги, а ты ведешь себя здесь как конченый мерзавец… Звучат даже призывы показывать видео с отрезанием уха каждому вновь прибывшему мигранту – в назидание, чтоб неповадно было.

Очень большое количество россиян в праведном гневе забыло про своих соплеменников – этнических русских, граждан РФ, которые пытались послать на передовую русским военным отравленные продукты. Про россиян, которые за небольшие деньги готовы устроить взрывы в местах скопления народа.

Терроризм и сволочизм национальности не имеют. Мало кому приходит в голову, что на месте этих таджиков могли быть граждане абсолютно любой страны и абсолютно любой национальности. По меткому выражению одного из интернет-пользователей, каждый из этих задержанных – всего лишь молоток в умелых руках того… Кого поймать и наказать гораздо сложнее.

Более того, эти "молотки", как бы дико для ослепленных и оглушенных горем и яростью россиян это ни звучало, вызывают определенную дозу сочувствия. Испуганные, раздавленные, грязные, покалеченные, что-то пытающиеся лепетать на корявом русском языке… Не на это ли и рассчитывали те, кто вбросил в Сеть такие ролики? А Симоньян, не сильно задумываясь о последствиях, подхватила и понесла дальше.

За каждым крупным конфликтом, за каждым терактом стоят не такие жалкие и убогие "молотки", а грамотные кукловоды. Которые не жалеют средств и не гнушаются никакими методами, чтобы раз и навсегда "разобраться" - в данном случае с ненавистной Россией. С когда-то братской Украиной ее уже стравили – да так, что братских или хотя бы просто цивилизованных отношений между русским и украинцем не будет уже, видимо, никогда. Для этого кукловодам потребовалось всего лишь воспитать поколение украинцев, считающих Россию виноватой во всем нехорошем, что когда-либо происходило с их страной.

С Украиной и украинцами уже все ясно. Россия и Украина уже друг друга ненавидят до глубины души и будут биться, пока первая окончательно не денацифицирует вторую.

Настал черед стран Центральной Азии, на которую давным-давно положили глаз те самые кукловоды. Регион интересен им сам по себе как источник ресурсов, а также как возможность "достать" Россию с юга. В любом случае Центральную Азию сначала надо оторвать от России, вбить между ними такой клин, который не позволит сохранять дружеские, союзнические и партнерские отношения. Как этого добиться? Так же, как добивались российско-украинского конфликта. Тем более что сценарий уже обкатан и отработан.

Кто стоит за этими пойманными террористами? Чего хочет этот кто-то? Только ли лишний раз "наказать" русский народ за строптивость, несговорчивость и нежелание идти на поводу у Запада, навязывающего всему миру свои сомнительные ценности? Ясно как белый день, что даже если у теракта имеется украинский след (его сейчас хотят увидеть очень и очень многие), - след этот тянется гораздо дальше. Те самые грамотные кукловоды окопались не на Украине и даже не в США, а, по всей вероятности, в Великобритании. Именно британская верхушка основательно нацелена на Центральноазиатский регион и аккуратно гонит оттуда мешающуюся Россию. Именно МИ-6 – лучшая разведка в мире, способная организовать и не такие террористические "мероприятия".

Основная цель, которую преследовали кукловоды, отправляя "молотков" расстреливать и поджигать ни в чем не повинных людей, - столкнуть лбами Россию и Центральную Азию. Углубить и расширить в России антимигрантские настроения, одновременно настроив центральноазиатское население против России и русских.

Совсем недавно в интернет было вброшено видео, на котором проштрафившиеся рабочие-мигранты азиатской наружности идут по снегу на корточках, положив руки на плечи друг другу. МИД Кыргызстана тогда потребовал от российских властей провести проверку "правомерности применения органами правопорядка подобных методов, унижающих достоинство граждан"…

Теперь – еще круче. Выходцу из Центральной Азии (кем бы он ни был и что бы ни совершил) публично отрезают ухо, которое запихивают ему в рот. Откуда взялись эти явно провокационные видеоролики, предназначенные (даже если на самом деле что-то случилось с ухом подозреваемого) сугубо для внутреннего ФСБшного пользования? Кто и зачем бежит впереди паровоза, вбрасывая противоречивую (и всякий раз подаваемую как достоверную) информацию о раскрытии теракта и задержании виновных – вместо того чтобы молча профессионально проводить следственные мероприятия? Для чего это делается, если не для разжигания страстей?

А что будет, когда и этот тлеющий костер вспыхнет?