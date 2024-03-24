Президент сделал обращение по случаю годовщины Мартовской революции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 24 марта, сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Мартовской народной революции.

Текст обращения главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые кыргызстанцы!

Мы все знаем, что борьба с авторитарной властью, замешанной в коррупции в нашей недавней истории, началась с Аксыйского события и продолжалась чередой народных революций: 24 марта, 7 апреля и, наконец, Октябрьские события.

Кыргызский народ всегда был терпимым и добрым. Он очень терпелив, но упрям, с выраженным чувством несправедливости, и не примирится, если его терпение иссякнет. 24 марта 2005 года, проявив характер, народ сделал исторический поворот, наказав тех, кто ставил личные интересы выше интересов народа.

Кыргызстанцы, стоящие за знаменем справедливости, дали миру понять, что свободная жизнь в суверенном государстве - это истинное счастье, где царит справедливое управление, единство и развитие.

Это особое событие оказывает огромное влияние на нашу страну и должно нас всех научить уроку! Мы никогда не должны забывать, что истинным обладателем власти, утвержденной в нашей Конституции, является народ. Мы должны помнить, что народ не беспокоится без причины. Если мы игнорируем это или относимся к этому равнодушно, ни наш народ, обладающий властью, ни история, которую мы не восстановили, нам это не простят!

У нас есть люди, сохраняющие традиции, ценности и делающие щедрые пожертвования. Мы осознаем, что главной задачей и целью реформ, направленных на благо народа, является оправдание надежд нашего народа.

Уважаемые соотечественники!

Наш суверенный Кыргызстан нуждается в справедливом управлении и единстве. Только тогда будет развитие, только тогда будет рост. Давайте способствовать росту единства нашей страны, обеспечивая, чтобы служащие народу достигали своих надежд и целей. Давайте все будем чувствовать ответственность за суверенный Кыргызстан.

Пусть будет мир в нашей стране!".