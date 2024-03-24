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Дайырбек Орунбеков Исламу Халилову: Мы все очень гордимся тобой!

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков провел видео разговор с 15-летним Исламом Халиловым, чьи родители являются уроженцами Кыргызстана. Отец подростка Бактияр - родом из Сузака, а мама - Айпери из Узгена.

Напомним, Ислам Халилов во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" вывел из здания более 100 человек.

Дайырбек Орунбеков начал разговор со слов, что все в Кыргызстане гордятся героизмом мальчика.

Исламбек рассказал, как происходили события в тот злополучный день.

"Изначально был как обычный рабочий день, но потом на первом этаже послышались странные звуки. Мы подумали, может, эскалатор сломался или пьяная компания. Потом люди начали выбегать и кричать, и я понял, что надо действовать и все сделал максимально как надо, потому что понимал, если буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/436018
Теги:
Россия, Москва, теракт, Кыргызстан
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