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В Ереване вооруженные люди ворвались в участок полиции

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Неизвестные вооруженные люди ворвались в участок полиции, расположенный в административном районе Нор-Норк в Ереване. Об этом сообщил ТАСС источник в полиции.

Дополнительные силы полиции, машины скорой помощи и экстренных служб прибыли к полицейскому участку. На место происшествия также прибыли бойцы сил спецназначения полиции Армении. В настоящий момент территория оцеплена.

Корреспондент ТАСС с места событий передает, что один из неизвестных держит в руках предмет, похожий на гранату. Он показался в дверях с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и снова скрылся в здании.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян подтвердил эту информацию. По его словам, двое из трех ворвавшихся в полицейский участок ранены в результате взрыва их гранаты.

"Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты. Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить", - сказал он. Никто из полицейских, по предварительным данным, не пострадал в результате нападения.

По данным корреспондента ТАСС, глава полиции Армении прибыл на место происшествия и ведет переговоры с находящимся там вооруженным мужчиной.

Позже силы спецназа Службы нацбезопасности Армении вошли в здание отделения полиции и задержали нападавшего, сообщает корреспондент ТАСС. Пресс-секретарь МВД Армении подтвердил эту информацию, добавив, что ни один человек не пострадал при задержании.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/436021
Теги:
стрельба, Армения
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