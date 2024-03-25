ГКНБ вернул государству землю в парковой зоне на сумму 41,6 млн сомов

Государству возвращен земельный участок в парковой зоне стоимостью 41,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках уголовного дела по факту коррупции на баланс мэрии г.Бишкек возвращен земельный участок, площадью 0,072 га на пересечении улиц Тоголок Молдо и Фрунзе.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2008 году отдельные должностные лица мэрии города Бишкека и ее структурные подразделения вступив в сговор с представителем субъекта предпринимательства незаконно предоставили в частную собственность муниципальный земельный участок по ул.Фрунзе (летний кинотеатр в парке Панфилова) под проектирование и строительства различных развлекательных и увеселительных заведений.

При этом, данный земельный участок относился к территории парка им. И.Панфилова и являлся землями общего пользования населенных пунктов. Согласно Генерального плана г.Бишкек и Земельного кодекса КР земли общего пользовния населенных пунктов не предоставляются в частную собственность.

В результате проведенных комплексных мер, в рамках уголовного дела был доказан факт незаконной выдачи земельного участка первичному владельцу и по настоящее время указанный земельный участок неоднократно продавался и последним владельцем "М.С.У." передано на безвозмездной основе в муниципальную собственность вышеуказанный земельный участок площадью 0,072 га, оценочной стоимостью 41 678 000 сомов.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных должностных и иных лиц, а также ГКНБ КР предупреждает что работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов продолжается.