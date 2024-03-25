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В городе Бишкек началось строительство моста по улице Шукурова

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В городе Бишкек начались строительные работы моста по улице Шукурова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мост построят через Восточный БЧК, с выходом на улицу Медерова, чтобы машины могли по мосту выезжать на улицу Ахунбаева. Ширина моста - 15 метров, включая пешеходную дорожку.

Стоит отметить, что мост на ул. Шукурова - важное ключевое звено для соединения улиц Жибек-Жолу с ул. Ахунбаева (по ул. Суюмбаева и ул. Кара-Дарьинской).

Напомним, в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек-Жолу, которые будут альтернативой улицам 7 апреля, Ю.Абдрахманова и проспект Ч.Айтматова.

Речь идет об улицах Фучика, Бакаева и А.Суюмбаева, которые будут выведены на ул.Л.Толстого через железную дорогу. Подготовительные работы на данных участках уже начаты.

В настоящее время функционируют только три большие трассы, соединяющую напрямую южную и северную стороны города (7 апреля, Абдрахманова и Манаса).


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URL: https://www.vb.kg/436027
Теги:
мост, строительство, Бишкек
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