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В Кыргызстане пройдет сельскохозяйственная перепись

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Кабинет Министров Кыргыззской Республики принял решение о подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2025 году. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

Отметим, сельскохозяйственная перепись представляет собой широкомасштабную периодическую статистическую операцию по сбору количественной информации о структуре сельского хозяйства и является одним из основных источников данных в области продовольствия и развития сельскохозяйственного сектора экономики.

Основной целью переписи является получение полной, объективной и достоверной информации по основным характеристикам сельского хозяйства, соответствующей международным стандартам.

Так, проведение очередной сельскохозяйственной переписи на территории Кыргызстана намечается в период с 1 по 20 ноября 2025 года, предусмотрев единовременное проведение и пересчет скота и домашней птицы.

Кроме того, проведение пробной сельскохозяйственной переписи планируется в период с 1 по 20 ноября 2024 года на территории Керме-Тооском (села Гюльбахор, Кичик-Алай, Кюнделюк, Майдан-Тал, Мин-Теке, Сары-Булак, Чогом) и Чек-Абадском (села Кочубаево, Агроном, Джакшылык, Джар-Кышлак, Кукалапаш, Максим-Тобу, Пахтачи, Телейкен) айылных аймаках Араванского района Ошской области, Краснореченском (с. Красная Речка) и Милянфанском (село Милянфан) айылных аймаках Ысык-Атинского района Чуйской области.

Сельскохозяйственной переписи подлежат сельскохозяйственные государственные и коллективные хозяйства (включая подсобные хозяйства учебных заведений, промышленных, транспортных, строительных и других предприятий и организаций), крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством и личные подсобные хозяйства населения (включая коллективные сады и огороды), расположенные на территории Кыргызской Республики, сельскохозяйственная перепись проводится с документальным подтверждением по разделу землепользование.


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URL: https://www.vb.kg/436039
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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