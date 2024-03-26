Сотрудники ГНС пресекли незаконный ввоз товаров

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно со служащими Государственной пограничной службы ГКНБ на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек - автодорожный" пресекли факт незаконного ввоза лекарственных средств, тканей и рыболовных снастей в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, указанная выше продукция была ввезена на территорию республики под видом товаров "бывшие в употреблении для личного пользования".

В настоящее время информация о принадлежности груза и причиненном ущербе уточняется. По итогам рассмотрения материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Отметим, в случае импорта товаров для предпринимательских целей в составе консолидированного груза получатель обязан обеспечить импортера/перевозчика регистрационным номером справки о налоговой регистрации для целей импорта из стран ЕАЭС и счетом-фактурой для дальнейшего представления в пункт учета товаров.

Налоговая служба продолжает работу по выявлению неучтенных товаров на территории республики.