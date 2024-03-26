Первый человек с чипом в мозге сыграл в шахматы силой мысли

Первый парализованный пациент с имплантом от компании Илона Маска сыграл в шахматы на компьютере при помощи силы мысли, передает СМИ.

Трансляция с тестированием игры в шахматы транслировалась в соцсетях компании Neuralink.

Известно, что тестируемый 29-летний мужчина более 7 лет назад был парализован в результате несчастного случая. С момента инцидента он перестал чувствовать тело ниже уровня плеч.

Во время игры в шахматы, мужчина с чипом в мозге смог силой мысли управлять курсором на экране своего ноутбука, переставляя шахматные фигуры.

Напомним, в мае 2023 года компания Илона Маска получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях, а компания впервые вживила нейрочип в мозг человека.