Садыр Жапаров подписал указ о мерах по развитию футбола в КР до 2034 года

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы".

Основной целью данного указа является обеспечение оптимальных условий для массового вовлечения различных слоев населения в регулярные занятия футболом, повышение мастерства футболистов, развитие профессионального футбола, воспитание у молодежи стремления к здоровому образу жизни.

Развитие футбола в Кыргызской Республике требует системного и комплексного подхода. В этой связи указом предусматривается поручение кабинету министров совместно с Кыргызским футбольным союзом подготовить и внести на утверждение проект комплексной Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы. Разработка и принятие программы является оптимальным решением существующих проблем в этой сфере. Комплексный подход позволит учесть все аспекты развития футбола, определить приоритетность тех или иных мероприятий, провести распределение полномочий и ответственности между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотреть участие общественных организаций, коммерческих структур. Данный подход позволит повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

Целью программы должно стать создание оптимальных условий для массового вовлечения различных слоев населения, особенно детей и подростков, в регулярные занятия футболом, повышения мастерства футболистов, развития профессионального футбола, воспитания у молодежи стремления к здоровому образу жизни.

Задачами программы являются решение проблемных вопросов, связанных с развитием футбола, содействие активному распространению футбола в жизни общества, обеспечение доступности занятий спортом различным слоям населения, улучшение материально-технической базы.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно способствовать усилению деятельности, направленной на развитие футбола в Кыргызской Республике, в сочетании с активизацией участия в этой деятельности общественных и иных физкультурно-спортивных организаций.