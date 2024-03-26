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При попытке дачи взятки задержан глава Учкунского айылного аймака

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- Бакыт Стамов
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При попытке дачи взятки сотруднику ГКНБ КР задержан глава Учкунского айылного аймака (сельская управа) Нарынского района О.Э.М.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ГКНБ сообщает, что ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в марте 2024 года получены сведения об имеющихся финансовых нарушениях в МП "Жашыл Учкун" Учкунского а/а Нарынского района Нарынской области.

В частности, у МП "Жашыл Учкун" имеется два банковских счета (в ОАО "Доскредобанк" - основной счет и в ОАО "РСК банк" - специальный счет), где поступающие за пользование пастбищных территорий средства вносятся на специальный счет. В августе 2023 года в целях придания видимости исполнения плана по сбору пастбищных выплат, ответственные лица Учкунского а/а из основного счета сняли 260 тыс. сомов и внесли на специальный счет в качестве собранных от населения средств. В настоящее время, указанные лица пытались списать 260 тыс. сомов из основного счета под видом выполнения различных ремонтных работ на пастбищных территориях, которые фактически не были выполнены.

Так, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий по перепроверке данной информации 18 марта 2024 года глава Учкунского а/а Нарынского района О.Э.М., 1975 г.р., предложил сотруднику ГКНБ КР взятку в сумме 100 тыс. сомов за прекращение проверочных мероприятий в ходе чего был задержан по ст.345 (Дача взятки) УК КР.

Задержанный 19 марта выдворен в ИВС ГОВД г. Нарын, далее 20 марта решением Нарынского городского суда в отношении О.Э.М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


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URL: https://www.vb.kg/436057
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