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Китай запускает кампанию по просвещению школьников в сфере безопасности

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По данным Министерства образования КНР, в понедельник стартовала недельная образовательная кампания, направленная на повышение осведомленности учащихся начальных и средних школ о том, как избежать опасности и защитить себя, сообщает Синьхуа.

В циркуляре, касающемся недельной кампании, министерство настоятельно призывает местные учебные учреждения организовывать образовательные мероприятия для повышения осведомленности учащихся о безопасности и улучшении их способностей самозащиты.

Данные мероприятия должны охватывать различные темы, включая борьбу с насилием и травлей в школе, пожарную безопасность, безопасность дорожного движения и обучение оказанию первой помощи.

Кроме того, в циркуляре выражена просьба к местным органам образования о совместной организации образовательных мероприятий с департаментами общественной безопасности и пожарными служащими.


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URL: https://www.vb.kg/436058
Теги:
Китай, безопасность, ученик
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