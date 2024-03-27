Китай запускает кампанию по просвещению школьников в сфере безопасности

По данным Министерства образования КНР, в понедельник стартовала недельная образовательная кампания, направленная на повышение осведомленности учащихся начальных и средних школ о том, как избежать опасности и защитить себя, сообщает Синьхуа.

В циркуляре, касающемся недельной кампании, министерство настоятельно призывает местные учебные учреждения организовывать образовательные мероприятия для повышения осведомленности учащихся о безопасности и улучшении их способностей самозащиты.

Данные мероприятия должны охватывать различные темы, включая борьбу с насилием и травлей в школе, пожарную безопасность, безопасность дорожного движения и обучение оказанию первой помощи.

Кроме того, в циркуляре выражена просьба к местным органам образования о совместной организации образовательных мероприятий с департаментами общественной безопасности и пожарными служащими.