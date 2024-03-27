"Думаю, в РФ отлично понимают, что есть террористы, а есть – "мигранты""

Безусловно, чудовищный теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", унесший жизни более сотни мирных жителей, пришедших на концерт любимых исполнителей, – это вызов не только РФ, но и всем странам Центральной Азии. Об этом "ВЭС24" заявил политолог Игорь Шестоков.

"У нас один общий враг – терроризм, экстремизм и радикальные группировки, которые в своих интересах нанимают силы для проведения терактов.

И не случайно достаточно оперативно в Кыргызстане и Казахстане провели совещания по ситуации, которая сложилась в Подмосковье. Это говорит о многом: наши страны совместно прикладывают усилия, чтобы обеспечить и региональную, и международную безопасность.

Пока рано делать выводы, сегодня это была Москва, а завтра взрывы могут произойти в любой точке нашего региона. Не случайно в СМИ уже была информация о том, что данная "группировка" планировала подобные теракты за пределами РФ.

Опять-таки давайте вернемся к событиям новейшей истории. Мы видели драматические события в январе 2022 года в Алматы, где звучали политические требования к ликвидации деструктивных сил, по предложению президента Казахстана оперативно подключились силы ОДКБ.

Еще важно сказать, что определенные силы начали раскачивать тему "трудовых мигрантов в Российской Федерации". В развитии союзнических отношений эти попытки будут болезненно восприниматься как в России, так и в странах Центральной Азии.

Также не случайно, на мой взгляд, на роль террористов были выбраны представители Таджикистана – страны, с которой у РФ союзнические отношения как в экономической, военной, так и в гуманитарных сферах. Выбрана очень чувствительная тема… Хотя опять-таки, если говорить о реакции таджикистанских властей, она здравая. Напомню, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о полной поддержке в расследовании российских властей и взаимном сотрудничестве спецслужб.

Я верю в здравый смысл и думаю, что в РФ отлично понимают, что есть террористы, а есть – "мигранты". Но нужно быть готовым, что попытки отдалить РФ от стран Центральной Азии будут настойчиво продолжены в связи с драматическими событиями в Подмосковье", – рассказал политолог Игорь Шестаков.