Внимание! В некоторых районах Бишкека не будет воды

В Бишкеке 28 марта 2024 года будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы "Красный Строитель", "Ак-Тилек", "Колмо", "Алтын-Бешик" и "Салам-Алик". Также в район отключения входят: ул. Куренкеева, ул. Абдрахманова, ул. Элебесова, ул. Бельская, река Ала-Арча, пр. Жибек-Жолу, бульвар М. Гвардии, БЧК, ул. Саадаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Воды не будет с 9:00 часов до 22:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отметим, что отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Северный" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.